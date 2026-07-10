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Nazione: “Koleosho resta in stand-by. Ecco cosa succede con il Burnley”

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Ancora l'affare Koleosho non è chiuso. Ma cosa succede con il Burnley
Redazione VN

Difesa e centrocampo sono stati rinforzati, adesso Fabio Paratici punta sul reparto offensivo. Il primo nome restas sempre quello di Luca Koleosho, come riporta La Nazione.

La Fiorentina ha fatto la sua offerta al Burnley, ma da Turf Moore non è ancora arrivato il si decisivo. La Fiorentina ha strappato l'ok del giocatore, e non vuole più rilanciare per l'ex Paris Fc. Niente aste per Koleosho, in attesa che l'affare si sblocchi.

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