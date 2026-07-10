Nazione: “Koleosho resta in stand-by. Ecco cosa succede con il Burnley”

Difesa e centrocampo sono stati rinforzati, adesso Fabio Paratici punta sul reparto offensivo. Il primo nome restas sempre quello di Luca Koleosho , come riporta La Nazione.

La Fiorentina ha fatto la sua offerta al Burnley, ma da Turf Moore non è ancora arrivato il si decisivo. La Fiorentina ha strappato l'ok del giocatore, e non vuole più rilanciare per l'ex Paris Fc. Niente aste per Koleosho, in attesa che l'affare si sblocchi.