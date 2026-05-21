Nazione: “Fortini vuole la Premier, non è incedibile. E c’è una frase sibillina…”

La Fiorentina, dal canto suo, è stata informata dell’interesse proveniente dalla Premier ma non considera Fortini un giocatore sacrificabile

Redazione VN 21 maggio 2026 (modifica il 21 maggio 2026 | 09:21)

C’è Wembley tatuato sul braccio e la Premier in testa. Per questo l’interesse del Bournemouth per Niccolò Fortini non può essere considerato una semplice suggestione di mercato. Il club inglese segue da oltre un mese il terzino della Fiorentina e nelle ultime settimane ha avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore, senza però coinvolgere ancora la società viola. Molto dipenderà anche dalle future scelte tecniche delle Cherries, con Marco Rose pronto a subentrare a Iraola a fine stagione e a decidere se affondare il colpo sul classe 2006.

Fortini — La Fiorentina, dal canto suo, è stata informata dell’interesse proveniente dalla Premier ma non considera Fortini un giocatore sacrificabile. Il club sta infatti lavorando per blindare uno dei talenti più promettenti usciti dal vivaio negli ultimi anni, nonostante un rinnovo non semplice con contratto in scadenza nel 2027 e un ingaggio ancora molto basso. L’obiettivo è chiaro: trattenerlo e valorizzarlo all’interno del progetto viola.

Cessione — Il problema, però, è il richiamo dell’Inghilterra, che per Fortini pesa eccome. Il terzino ha sempre dato priorità alla Fiorentina, rifiutando anche la Roma in passato, ma chi lo conosce racconta di un ragazzo molto combattuto davanti alla possibilità di inseguire il sogno Premier League. Non a caso ha tatuato «Fa che i tuoi sogni diventino realtà» con Wembley sullo sfondo. Intanto restano da chiarire anche altre situazioni sulle fasce, tra Dodo in scadenza, Gosens verso la fine del ciclo e Parisi fermo per infortunio: un vero e proprio “tetris” per la Fiorentina. Lo scrive la Nazione.