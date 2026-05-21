CorSport: “Mandragora riflette sul futuro. La base del rinnovo e l’opzione”

Oltre ai numeri, Mandragora si è distinto per professionalità e senso di appartenenza, tra dediche ai compagni infortunati e omaggi alla famiglia Barone

Redazione VN 21 maggio 2026 (modifica il 21 maggio 2026 | 08:42)

Rolando Mandragora si è confermato anche nell’anno della salvezza raggiunta al terzultimo turno come uno dei punti fermi della Fiorentina. Il centrocampista ha inciso in maniera decisiva con 7 gol in campionato, tra cui quello spettacolare contro la Juventus, contribuendo in modo significativo alla produzione offensiva viola: circa il 18% delle reti stagionali porta la sua firma. Numeri che lo collocano tra i migliori marcatori della squadra e tra i centrocampisti più prolifici della Serie A.

Le statistiche confermano la sua crescita e continuità: 8 gol totali, solo uno in meno rispetto alla stagione precedente, 5 assist e una percentuale di passaggi riusciti dell’85%. A questi si aggiungono il 60% di duelli vinti, 64 palloni recuperati e zero espulsioni, dati che lo rendono il quinto centrocampista più incisivo del campionato. Una conferma importante rispetto alle aspettative, dopo un’annata in cui il suo rendimento era stato sottovalutato.

Oltre ai numeri, Mandragora si è distinto per professionalità e senso di appartenenza, tra dediche ai compagni infortunati e omaggi alla famiglia Barone. Un atteggiamento apprezzato anche nel lavoro quotidiano al Viola Park. Sul futuro però resta aperta la riflessione: la Fiorentina dovrà decidere sul suo destino, dopo aver già respinto un’offerta del Real Betis in passato. Il giocatore sta bene a Firenze e valuterà il progetto complessivo prima di ogni scelta, con l’ipotesi di un rinnovo già definito ma ancora da consolidare definitivamente. Lo scrive il Corriere dello Sport.