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Malusci: “Ecco perché cambierei Vanoli. Vorrei un allenatore straniero”

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Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, è stato intervistato dalla Nazione. Ecco le sue parole sulla permanenza di Vanoli ma non solo
Redazione VN

Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, è stato intervistato dalla Nazione. Ecco le sue parole sulla permanenza di Vanoli ma non solo:

Vanoli

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La società è davanti a un bivio nella scelta su Vanoli. Qualunque essa sia deve essere ponderata e condivisa. Se il tecnico dovesse vedersi confermato, i dirigenti dovranno essere in grado di difenderlo e tutelarlo. Altrimenti alle prime sconfitte e i primi mugugni della prossima stagione saremmo punto e a capo. Il timore è questo, che debba lavorare con un macigno sulle spalle. Poi sicuramente i numeri e i risultati sono dalla parte di Vanoli, il gioco meno: diverse gare non sono state piacevoli da vedere

Futuro

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Devo dire che mi è piaciuto il suo ingresso nello spogliatoio in un momento non facile. E aggiungo che il lavoro è sicuramente stato ottimo per la situazione che ha trovato. Ma se dipendesse da me cambierei allenatore dopo avergli detto un grande grazie

Chi al suo posto

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Mi piacerebbe al suo posto un tecnico straniero, con idee fresche e nuove. Il calcio italiano mi ha un po’ stufato, tante partite non sono divertenti e si fa fatica a guardarle fino alla fine. Non mi interessa il nome, per me può essere anche un tecnico sconosciuto. Ma vorrei vedere innovazione, un calcio fresco, divertente e propositivo

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