Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, è stato intervistato dalla Nazione. Ecco le sue parole sulla permanenza di Vanoli ma non solo:
La Nazione
Malusci: “Ecco perché cambierei Vanoli. Vorrei un allenatore straniero”
Vanoli—
La società è davanti a un bivio nella scelta su Vanoli. Qualunque essa sia deve essere ponderata e condivisa. Se il tecnico dovesse vedersi confermato, i dirigenti dovranno essere in grado di difenderlo e tutelarlo. Altrimenti alle prime sconfitte e i primi mugugni della prossima stagione saremmo punto e a capo. Il timore è questo, che debba lavorare con un macigno sulle spalle. Poi sicuramente i numeri e i risultati sono dalla parte di Vanoli, il gioco meno: diverse gare non sono state piacevoli da vedere
Futuro—
Devo dire che mi è piaciuto il suo ingresso nello spogliatoio in un momento non facile. E aggiungo che il lavoro è sicuramente stato ottimo per la situazione che ha trovato. Ma se dipendesse da me cambierei allenatore dopo avergli detto un grande grazie
Chi al suo posto—
Mi piacerebbe al suo posto un tecnico straniero, con idee fresche e nuove. Il calcio italiano mi ha un po’ stufato, tante partite non sono divertenti e si fa fatica a guardarle fino alla fine. Non mi interessa il nome, per me può essere anche un tecnico sconosciuto. Ma vorrei vedere innovazione, un calcio fresco, divertente e propositivo
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