Malusci: “Ecco perché cambierei Vanoli. Vorrei un allenatore straniero”

La società è davanti a un bivio nella scelta su Vanoli. Qualunque essa sia deve essere ponderata e condivisa. Se il tecnico dovesse vedersi confermato, i dirigenti dovranno essere in grado di difenderlo e tutelarlo. Altrimenti alle prime sconfitte e i primi mugugni della prossima stagione saremmo punto e a capo. Il timore è questo, che debba lavorare con un macigno sulle spalle. Poi sicuramente i numeri e i risultati sono dalla parte di Vanoli, il gioco meno: diverse gare non sono state piacevoli da vedere