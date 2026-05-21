CorFio: “Palladino, altro che applausi. Anche lui nella contestazione viola”

Un anno vissuto intensamente (e quasi per intero al Viola Park), nel quale l’unica certezza è che Raffaele Palladino ci ha messo tutto se stesso

Redazione VN 21 maggio - 08:02

Breve, intenso, e sotto tanti punti di vista contraddittorio. Un anno vissuto intensamente (e quasi per intero al Viola Park), nel quale l’unica certezza è che Raffaele Palladino ci ha messo tutto se stesso. Sarà lui, inutile girarci tanto attorno, il grande protagonista della partita di domani sera. Una sfida inutile sia per la sua Atalanta che per la Fiorentina, ma che porta con sé una marea di significati. Per questo, e se ne può star certi, sia nerazzurri che viola faranno di tutto per vincere.

Da una parte infatti c’è una squadra che vuol cercare di congedarsi nel miglior modo possibile con la propria gente, dall’altra un allenatore che con questo ambiente non si è salutato benissimo. Anzi. Era il 18 maggio, al Franchi si giocava Fiorentina-Bologna (penultima di campionato) e nonostante vittoria e possibilità ancora concreta (poi verificatasi una settimana più tardi) di chiudere con sesto posto e record di punti dell’era Commisso dalla curva arrivò una sentenza forte. «Palladino salta la panchina», il coro ripetuto in quasi allo sfinimento. E poi ancora. «Palladino - Pradè accoppiata perdente — si leggeva su uno striscione — sparite per il bene della nostra gente».

Un amore mai nato, quello tra il tecnico campano e il pubblico fiorentino, anche se resta difficile capire il perché. Certo, un po’ avrà influito il gioco mai spettacolare, ma la sensazione è che l’ex attaccante di Genoa e Juventus abbia pagato più che altro il clima ostile che in quelle settimane coinvolgeva tutta la società. Metteteci poi la fragorosa rottura avvenuta qualche giorno dopo la fine di quel campionato, ed ecco spiegato come mai molto probabilmente domani sera l’accoglienza per Palladino sarà tutto fuorché amichevole. Al contrario. Lo scrive il Corriere Fiorentino.