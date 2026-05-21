La Gazzetta dello Sport si sofferma su Nicolò Fagioli. L'ex Juventus è l'uomo intorno a cui ruota la ripartenza perché ha qualità ed è riuscito a non naufragare perfino in una stagione altamente complicata, a livello di squadra, come quella che sta per terminare.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Fagioli e il piano di Paratici. Cessione? Solo a una cifra altissima”
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Gazzetta: “Fagioli e il piano di Paratici. Cessione? Solo a una cifra altissima”
La Gazzetta dello Sport si sofferma su Nicolò Fagioli. L'ex Juventus è l'uomo intorno a cui ruota la ripartenza
E cresciuto, è tornato sui livelli attesi e sul campo è diventato il regista inamovibile per Vanoli e per la società un intoccabile, pensando alla prossima stagione.
Per lui non mancano le pretendenti, ma per strapparlo alla Fiorentina ora servirebbe una cifra altissima, irrinunciabile, superiore ai 35 milioni, cioè più del doppio rispetto alla cifra pagata alla Juventus.
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