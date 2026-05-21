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Paratici chiaro sui prestiti, Gazzetta: “Sohm e Richardson messi alla porta”

Sohm Bologna grafica
Nessuno rientra nei piani viola e quindi per Sohm e Richardson, per fare i due esempi principali del centrocampo, verrà trovata un'altra destinazione
Redazione VN

Fabio Paratici dovrà gestire diversi giocatori di rientro dai prestiti. E nessuno rientra nei piani viola e quindi per Sohm e Richardson, per fare i due esempi principali del centrocampo, verrà trovata un'altra destinazione se non venissero riscattati rispettivamente da Bologna e Copenaghen.

Un discorso che vale in realtà per tutti i giocatori attualmente in prestito, di ogni reparto, perché ad ora non sono contemplati rientri alla base. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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