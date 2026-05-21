Paratici chiaro sui prestiti, Gazzetta: “Sohm e Richardson messi alla porta”

Nessuno rientra nei piani viola e quindi per Sohm e Richardson, per fare i due esempi principali del centrocampo, verrà trovata un'altra destinazione

Fabio Paratici dovrà gestire diversi giocatori di rientro dai prestiti. E nessuno rientra nei piani viola e quindi per Sohm e Richardson, per fare i due esempi principali del centrocampo, verrà trovata un'altra destinazione se non venissero riscattati rispettivamente da Bologna e Copenaghen.