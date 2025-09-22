Nazione: “Fiorentina, sei un dramma. E la classifica è piena di fantasmi”

Viola News
La Nazione commenta la sconfitta della Fiorentina contro il Como
La Fiorentina crolla in casa contro il Como,subendo la rete decisiva di Addai al terzo minuto di recupero. Un colpo durissimo per i viola, già reduci da un’altra sconfitta interna, che si ritrovano ora in una classifica complicata e con il morale a pezzi. Il problema, però, non è solo il risultato: la squadra è apparsa spenta,priva di idee e di carattere, incapace di reagire e di gestire i momenti cruciali del match.

Pioli aveva provato a cambiare qualcosa nello schieramento, rinforzando la difesa e inserendo Lamptey e Fazzini in mediana, con Kean e Piccoli in attacco. L’avvio sembrava promettente: al 5’ Mandragora ha portato in vantaggio la Fiorentina sfruttando una respinta corta della barriera. Poi, però, tra falli duri, contestazioni arbitrali e l’infortunio di Lamptey, la partita ha preso una piega nervosa. Il Como ha cercato di approfittarne, sfiorando il pari nel primo tempo e vedendosi annullare un rigore dal VAR.

Nella ripresa la Fiorentina ha abbassato il ritmo, mentre il Como ha preso coraggio. De Gea ha tenuto in piedi i viola con una parata spettacolare, ma al 20’ Kempf ha trovato l’1-1 approfittando della passività difensiva. Da lì in avanti il Como ha spinto di più, mostrando intensità e determinazione a differenza di una Fiorentina molle e disorganizzata. La rete di Addai allo scadere ha sancito la sconfitta, tra la rabbia dei tifosi e il senso di smarrimento generale della squadra.Lo scrive la Nazione.

