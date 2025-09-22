Nazione: “Fiorentina, sei un dramma. E la classifica è piena di fantasmi”

La Nazione commenta la sconfitta della Fiorentina contro il Como

Redazione VN 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 06:28)

La Fiorentina crolla in casa contro il Como,subendo la rete decisiva di Addai al terzo minuto di recupero. Un colpo durissimo per i viola, già reduci da un’altra sconfitta interna, che si ritrovano ora in una classifica complicata e con il morale a pezzi. Il problema, però, non è solo il risultato: la squadra è apparsa spenta,priva di idee e di carattere, incapace di reagire e di gestire i momenti cruciali del match.

Pioli aveva provato a cambiare qualcosa nello schieramento, rinforzando la difesa e inserendo Lamptey e Fazzini in mediana, con Kean e Piccoli in attacco. L’avvio sembrava promettente: al 5’ Mandragora ha portato in vantaggio la Fiorentina sfruttando una respinta corta della barriera. Poi, però, tra falli duri, contestazioni arbitrali e l’infortunio di Lamptey, la partita ha preso una piega nervosa. Il Como ha cercato di approfittarne, sfiorando il pari nel primo tempo e vedendosi annullare un rigore dal VAR.

Nella ripresa la Fiorentina ha abbassato il ritmo, mentre il Como ha preso coraggio. De Gea ha tenuto in piedi i viola con una parata spettacolare, ma al 20’ Kempf ha trovato l’1-1 approfittando della passività difensiva. Da lì in avanti il Como ha spinto di più, mostrando intensità e determinazione a differenza di una Fiorentina molle e disorganizzata. La rete di Addai allo scadere ha sancito la sconfitta, tra la rabbia dei tifosi e il senso di smarrimento generale della squadra.Lo scrive la Nazione.