Como, la probabile formazione: confermato Morata. Ecco chi al posto di Ramon

Trasferta senza tifosi per il Como a Firenze, in seguito al divieto imposto al pubblico biancoblu di seguire la squadra per tre trasferte, questa è la prima. Cesc Fabregas non avrà il giovane difensore Ramon, squalificato.
La probabile formazione del Como
Al suo posto potrebbe esordire il brasiliano Diego Carlos, arrivato dal Fenerbahce a fine mercato e mai impiegato. Probabile conferma, per il resto, della formazione già schierata contro il Genoa, con Morata che ancora dovrebbe partire da titolare al centro dell'attacco. Sempre fuori per infortunio Diao e Van der Brempt. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
