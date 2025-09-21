Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Como, la probabile formazione: confermato Morata. Ecco chi al posto di Ramon

Gazzetta dello Sport

Como, la probabile formazione: confermato Morata. Ecco chi al posto di Ramon

Como, la probabile formazione: confermato Morata. Ecco chi al posto di Ramon - immagine 1
La probabile formazione del Como
Redazione VN

Trasferta senza tifosi per il Como a Firenze, in seguito al divieto imposto al pubblico biancoblu di seguire la squadra per tre trasferte, questa è la prima. Cesc Fabregas non avrà il giovane difensore Ramon, squalificato.

Al suo posto potrebbe esordire il brasiliano Diego Carlos, arrivato dal Fenerbahce a fine mercato e mai impiegato. Probabile conferma, per il resto, della formazione già schierata contro il Genoa, con Morata che ancora dovrebbe partire da titolare al centro dell'attacco. Sempre fuori per infortunio Diao e Van der Brempt. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

Leggi anche
Gazzetta: “Se Commisso è ambizioso, gli Hartono lo sono ancora di più”
Chi accanto a Nicolussi? Nazione: “Mandragora certezza. Sfida Sohm-Fagioli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA