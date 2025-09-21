Viola News
Gazzetta: “Se Commisso è ambizioso, gli Hartono lo sono ancora di più”

Fiorentina-Como è una sfida anche tra presidenti
Se Rocco Commisso, insediatosi al comando della Fiorentina nel giugno del 2019 è ambizioso, Robert e Michael Hartono, i due fratelli indonesiani, che hanno rilevato il Como in D nello stesso anno riportandolo in serie A nel 2024 lo sono ancora di più. Sogni e desideri di proprietà ricchissime si scontrano con la realtà della serie A dove battere l'ultima è difficile quanto superare i campioni d'Italia.

Ma se la Fiorentina da quattro anni ottiene sempre un posto in Europa, anche se quella meno ambita, la Conference League, il Como si è posto l'obiettivo di arrivarci alla fine di questo campionato che, poi, è soltanto il secondo in serie A.

Non sarà facile perché l'ambiziosissimo club, che ha affidato la guida tecnica all'altrettanto ambizioso Cesc Fabregas, nello scorso torneo ha cambiato decisamente marcia nel finale evitando di finire ulteriormente nei guai in cui si era cacciato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

