Gazzetta: “Se Commisso è ambizioso, gli Hartono lo sono ancora di più”

Fiorentina-Como è una sfida anche tra presidenti
Se Rocco Commisso, insediatosi al comando della Fiorentina nel giugno del 2019 è ambizioso, Robert e Michael Hartono, i due fratelli indonesiani, che hanno rilevato il Como in D nello stesso anno riportandolo in serie A nel 2024 lo sono ancora di più. Sogni e desideri di proprietà ricchissime si scontrano con la realtà della serie A dove battere l'ultima è difficile quanto superare i campioni d'Italia.
Ma se la Fiorentina da quattro anni ottiene sempre un posto in Europa, anche se quella meno ambita, la Conference League, il Como si è posto l'obiettivo di arrivarci alla fine di questo campionato che, poi, è soltanto il secondo in serie A.