Gazzetta: “Se Commisso è ambizioso, gli Hartono lo sono ancora di più”

Se Rocco Commisso, insediatosi al comando della Fiorentina nel giugno del 2019 è ambizioso, Robert e Michael Hartono, i due fratelli indonesiani, che hanno rilevato il Como in D nello stesso anno riportandolo in serie A nel 2024 lo sono ancora di più. Sogni e desideri di proprietà ricchissime si scontrano con la realtà della serie A dove battere l'ultima è difficile quanto superare i campioni d'Italia.