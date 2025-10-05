Nazione: “Fiorentina, le parole non bastano più. La Roma vale una stagione”

Nazione su Fiorentina-Roma

Redazione VN 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 06:35)

La vigilia della sfida tra Roma e Fiorentinanon è quella che ci si aspettava. Doveva essere un confronto d’alta classifica, ma mentre la squadra giallorossa ha mantenuto il passo, quella viola sta attraversando un momento difficile e occupa una posizione scomoda. Dopo cinque partite, la situazione preoccupa solo in parte: più che mancare la qualità, è la capacità di esprimersi con continuità che sta venendo meno. Pioli, fedele al suo pragmatismo,invita alla lucidità e alla consapevolezza dei propri limiti per poter ripartire.

La Fiorentina è frenata da un blocco mentale più che da problemi tecnici o tattici. Il gruppo cerca di ritrovare fiducia, orgoglio e senso di appartenenza, elementi indispensabili per costruire un’identità forte e competitiva. Tuttavia, dalle parole e dalle intenzioni bisogna passare ai fatti: solo il campo potrà dare risposte concrete e restituire ai viola la sicurezza perduta.

Dopo la recente vittoria, serve una conferma immediata contro la Roma. Pioli potrebbe cambiare qualcosa nell’assetto tattico, anche in vista della sosta e delle indicazioni arrivate dalla Conference League. Kean tornerà dopo la squalifica, Gudmundsson è favorito per affiancarlo, mentre Piccoli rappresenta l’alternativa. Il vero punto chiave saranno le corsie laterali, dove Gosens e Dodo devono ritrovare la forma. Molto dipenderà anche da Nicolussi Caviglia, chiamato a guidare la squadra con personalità in un Franchi carico di aspettative. Lo scrive la Nazione.