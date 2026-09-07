La Fiorentina è in apprensione per Christ Oulai, uscito dopo pochi minuti contro il Torino a causa di un problema al retto femorale destro. Gli esami chiariranno i tempi di recupero, ma il centrocampista rischia di saltare la trasferta di Venezia e, nell’ipotesi peggiore, anche le successive sfide contro Pisa in Coppa Italia e Napoli.

L’infortunio aggrava le difficoltà di un centrocampo apparso numericamente insufficiente e privo di un vero regista e di un leader esperto. Proprio per questo, nelle ultime fasi del mercato erano stati sondati giocatori come Torreira e Brozovic. La costruzione della rosa sarà uno degli argomenti affrontati nel vertice al Viola Park, insieme alla scelta del nuovo allenatore dopo l’esonero di Fabio Grosso.

Resta aperto anche il problema della difesa, dove nelle prime tre giornate sono state utilizzate altrettante coppie centrali: Dragusin ha giocato prima con Ranieri, poi con Pongracic e infine con Viery. In vista di Venezia potrebbe essere scelto un tandem stabile. Intanto Mateo Pellegrino, autore contro il Torino del suo primo gol viola, ha lanciato sui social un messaggio alla squadra: «Lavorare e reagire. Sempre uniti!». Lo scrive la Nazione.