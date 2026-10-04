La Fiorentina ha concluso ieri mattina il lavoro settimanale al Viola Park con un allenamento congiunto contro la Primavera. Dopo una partitella intensa, Vanoli ha concesso alla squadra 48 ore di riposo.

Al test ha partecipato anche Beto, rientrato dagli impegni con la Guinea-Bissau. L’ex Everton è stato impiegato contro i giovani viola ed è già pronto per le prossime sedute.

Secondo il programma riportato, alla ripresa di martedì sarà presente anche Dragusin: espulso nella sfida tra Romania e Polonia, il difensore rientrerà anticipatamente dalla Nazionale e sarà subito a disposizione di Vanoli. Lo scrive la Nazione.