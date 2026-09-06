La Fiorentina dovrà aspettare il 18 ottobre, in occasione della gara casalinga contro il Como dell’ex Kean, per giocare per la prima volta in stagione di domenica alle 15. Secondo il calendario di anticipi e posticipi pubblicato dalla Lega fino alla dodicesima giornata, la squadra di Fabio Grosso scenderà in campo di domenica soltanto quattro volte, mentre le altre partite saranno distribuite tra venerdì, sabato e lunedì.

Il prossimo impegno di campionato sarà venerdì 11 settembre alle 20.45 contro il Venezia, seguito dalla gara di Coppa Italia con il Pisa, prevista il 15 settembre alle 21. Prima della sosta, i viola affronteranno il Napoli al Franchi di domenica alle 12.30. Alla ripresa arriverà un vero tour de force: trasferta con il Genoa sabato 10 ottobre, sfida casalinga con il Como il 18, appuntamento a San Siro contro l’Inter domenica 25 ottobre alle 12.30 e turno infrasettimanale contro l’Atalanta giovedì 29 alle 20.45.

Novembre si aprirà lunedì 2 con la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo alle 18.30. Seguirà il big match del Franchi contro la Juventus, in programma domenica 8 alle 20.45, mentre il ciclo si concluderà lunedì 23 novembre alle 18.30 con la partita contro il Monza. Lo scrive la Nazione.