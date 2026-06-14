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Nazione: “Fiorentina, ancora Dragusin ma non solo. Contatti con un altro club di PL”

Radu Dragusin
Fabio Paratici pensa a rinforzare la difesa viola. Nelle ultime ore è tornato a circolare anche il nome di Radu Dragusin
Redazione VN

Fabio Paratici pensa a rinforzare la difesa viola. Nelle ultime ore è tornato a circolare anche il nome di Radu Dragusin, centrale del Tottenhamche la Fiorentina ha provato a convincere per un prestito lo scorso inverno.

Dragusin

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L'ex Genoa ha bisogno di giocare per ritrovare ritmo dopo il grave infortunio al crociato. Vedremo se Paratici deciderà di affondare il colpo, fermo restando che nel ruolo è stata sondataanche la disponibilità del Leicester a trattare la cessione di Okoli. Lo scrive la Nazione.

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