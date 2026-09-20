Costantino Favasuli torna al Franchi da avversario dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina ed essere arrivato vicino alla prima squadra. La sua esperienza in viola si era conclusa con la cessione al Catanzaro, una scelta che inizialmente non aveva provocato particolari rimpianti.

Nelle ultime settimane, però, il classe 2004 si è ritagliato uno spazio importante nel Napoli di Allegri, conquistando consensi grazie alla personalità e alla qualità delle sue prestazioni. In particolare, le prove offerte contro Arsenal e Bologna hanno acceso i riflettori sull’ex talento viola.

Favasuli dovrebbe iniziare la partita dalla panchina, ma Allegri potrebbe utilizzarlo nella ripresa per cambiare ritmo sulla fascia. La Fiorentina dovrà quindi prestare attenzione anche al ragazzo cresciuto a Firenze, pronto a tornare sul terreno del Franchi con la maglia del Napoli e nelle insolite vesti di avversario. Lo scrive la Nazione.