Oggi pomeriggio a Marassi saranno 1.650 i tifosi viola nel settore ospiti, esaurito da giorni con richieste superiori alla disponibilità. Il numero complessivo potrebbe essere maggiore grazie ai sostenitori della Fiorentina residenti in Liguria, presenti negli altri settori. Possibile anche una mini coreografia all’ingresso delle squadre: un sostegno che conferma l’entusiasmo ritrovato attorno al gruppo di Vanoli, chiamato a dare continuità ai progressi mostrati prima della lunga sosta per le nazionali.

Intanto, l’Associazione Tifosi Fiorentini (ATF) ha contestato con un duro comunicato le modalità di vendita dei biglietti per Inter-Fiorentina del 25 ottobre a San Siro, soprattutto per l’assenza di prelazioni riservate al tifo organizzato e alle associazioni. «È una scelta incomprensibile che colpisce direttamente la vita dell’associazionismo», denuncia l’ATF, aggiungendo: «Non chiediamo privilegi, ma semplicemente che venga portato rispetto a chi milita ed è presente dalla prima giornata all’ultima, che sia casa o trasferta».

L’associazione rivendica un criterio di meritocrazia, riconoscendo una priorità a chi segue costantemente la squadra: «La prelazione non è un privilegio, ma il giusto premio alla fedeltà e all’impegno di chi c’è sempre». Nel mirino anche le tessere di fidelizzazione, ritenute incapaci di assicurare i vantaggi promessi negli anni, e i prezzi sempre più alti, persino nei settori popolari, che rischiano di allontanare famiglie e appassionati dagli stadi. Lo scrive la Nazione.