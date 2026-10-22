A Firenze nessuno vuole parlare di complotti, ma al Viola Park si avverte da tempo una presunta superficialità della classe arbitrale nella gestione delle partite della Fiorentina. Il dossier parte dalla manata di Hermoso a Mastantuono prima del gol di Malen a Roma e comprende la rete dalla distanza di Fagioli non convalidata a Genova, senza spiegazioni.

Gli episodi contro il Como, dal fallo di Milla su Gonçalves prima del gol di Liberali alla rete annullata a Pongracic, hanno esaurito la pazienza del club. Il malcontento emerge anche dalle proteste di Fabio Paratici, sanzionato complessivamente per 15mila euro dopo i confronti con Doveri nella partita contro il Napoli e con Di Bello domenica.

Sul tema è intervenuto anche il dg Alessandro Ferrari, durante la presentazione della terza edizione del corso di Alta Formazione in Sport Management. Alla domanda provocatoria sull’opportunità di mandarvi qualche arbitro «distratto», ha risposto: «Le nuove tecnologie sono importanti ma vanno sapute usare e soprattutto devono funzionare», fotografando il clima in casa viola. Lo scrive la Nazione.