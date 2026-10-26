La domenica di Jimenez a San Siro è un concentrato di grinta, provocazioni ed emozioni. L’esterno della Fiorentina, ex Milan e presentatosi con un nuovo colore di capelli, affronta un pubblico ostile tra cori offensivi e gestacci, rispondendo sul campo con grande determinazione. Anche dopo una botta al ginocchio, quando la sostituzione sembra ormai imminente, resta in partita e firma un gol spettacolare, coronando la voglia di lasciare il segno contro i nerazzurri.

Al termine della gara, però, la tensione sfocia in uno scatto di rabbia: Jimenez parte dalla panchina dirigendosi verso un giocatore dell’Inter. A fermarlo interviene direttamente Vanoli, che lo blocca prendendolo per il bavero ed evita che la situazione degeneri ulteriormente. Un episodio che chiude una giornata vissuta dallo spagnolo costantemente sul filo dei nervi.

Della sua prestazione resta soprattutto la prodezza del momentaneo vantaggio, affiancata dalle numerose parate di un De Gea tornato protagonista assoluto. I due spagnoli regalano alla Fiorentina le giocate migliori della partita, senza riuscire però a evitarne la sconfitta. Alla qualità delle loro prestazioni individuali si accompagna così l’amarezza per un risultato sfumato nel finale. Lo scrive la Nazione.