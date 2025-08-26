Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Commisso fa il prezzo per Fortini. A questa cifra potrà essere ceduto”

La Nazione

Nazione: “Commisso fa il prezzo per Fortini. A questa cifra potrà essere ceduto”

Fortini, Sottil
La Fiorentina fa il prezzo per Fortini
Redazione VN

L’ultima settimana di mercato si preannuncia intensa per la Fiorentina, come da tradizione. Dopo aver anticipato i colpi principali in entrata, i dirigenti Pradè e Gorettisono ora chiamati a gestire le situazioni ancora aperte, sia in entrata che in uscita. La questione principale riguarda Fortini: il giovane esterno attende il verdetto di Pioli, che dovrà decidere se confermarlo come vice di Dodo o se lasciarlo partire. In caso di permanenza, la fascia destra sarebbe già coperta; in caso contrario, si aprirebbero diversi scenari di mercato.

Fortini ha attirato l’interesse di numerosi club,con una decina di richieste di prestito e una proposta formale del Torino per l’acquisto a titolo definitivo. Al momento l’offerta granata non è ritenuta adeguata, ma una cifra intorno ai 10 milioni potrebbe convincere la società di Commisso a cedere. Se ciò accadesse, la Fiorentina avrebbe già individuato il sostituto: Tariq Lamptey del Brighton, valutato anch’egli intorno ai 10 milioni, ma con margini per chiudere l’operazione a 7-8 più bonus.

Parallelamente resta centrale la ricerca di un centrocampista, mentre sul fronte uscite si attendono soluzioni per diversi esuberi come Bianco, Infantino, Barak e Ikoné. Un nodo importante resta anche Beltran, che dopo aver rifiutato nuovamente il CSKA continua ad attendere sviluppi: il Parma resta un’opzione concreta, mentre sullo sfondo non è da escludere un ritorno al River Plate. Per la Fiorentina, insomma, sono giorni di trattative serrate in vista della chiusura del mercato. Lo scrive la Nazione.

Leggi anche
CorFio su Fagioli: “Nicolò centrale per Pioli, ma gioca troppo arretrato”
Fiorentina, Curva Fiesole in piazza Santa Maria Novella: in attesa del Franchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA