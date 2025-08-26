Nazione: “Commisso fa il prezzo per Fortini. A questa cifra potrà essere ceduto”

La Fiorentina fa il prezzo per Fortini

Redazione VN 26 agosto - 07:51

L’ultima settimana di mercato si preannuncia intensa per la Fiorentina, come da tradizione. Dopo aver anticipato i colpi principali in entrata, i dirigenti Pradè e Gorettisono ora chiamati a gestire le situazioni ancora aperte, sia in entrata che in uscita. La questione principale riguarda Fortini: il giovane esterno attende il verdetto di Pioli, che dovrà decidere se confermarlo come vice di Dodo o se lasciarlo partire. In caso di permanenza, la fascia destra sarebbe già coperta; in caso contrario, si aprirebbero diversi scenari di mercato.

Fortini ha attirato l’interesse di numerosi club,con una decina di richieste di prestito e una proposta formale del Torino per l’acquisto a titolo definitivo. Al momento l’offerta granata non è ritenuta adeguata, ma una cifra intorno ai 10 milioni potrebbe convincere la società di Commisso a cedere. Se ciò accadesse, la Fiorentina avrebbe già individuato il sostituto: Tariq Lamptey del Brighton, valutato anch’egli intorno ai 10 milioni, ma con margini per chiudere l’operazione a 7-8 più bonus.

Parallelamente resta centrale la ricerca di un centrocampista, mentre sul fronte uscite si attendono soluzioni per diversi esuberi come Bianco, Infantino, Barak e Ikoné. Un nodo importante resta anche Beltran, che dopo aver rifiutato nuovamente il CSKA continua ad attendere sviluppi: il Parma resta un’opzione concreta, mentre sullo sfondo non è da escludere un ritorno al River Plate. Per la Fiorentina, insomma, sono giorni di trattative serrate in vista della chiusura del mercato. Lo scrive la Nazione.