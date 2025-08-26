Fiorentina, Curva Fiesole in piazza Santa Maria Novella: in attesa del Franchi

Ieri il tifo viola è sceso in piazza per la Fiorentina

Il compleanno ufficiale è datato 29 agosto, ma intanto stanotte il tifo caldo viola ha festeggiato i novantanove anni della Fiorentina. Per il popolo viola infatti la data di fondazione del club è anticipata di tre giorni, e quindi 26 agosto 1926.

Alla mezzanotte di oggi, martedì 26 agosto, la Curva Fiesole ha chiamato a raccolta i tifosi. Lo ha fatto in piazza Santa Maria Novella, nel centro di Firenze: «Diamo appuntamento a tutto il popolo fiorentino stasera 25 agosto alle ore 23 in piazza di Santa Maria Novella per festeggiare il 99esimo compleanno della nostra amata Fiorentina», aveva scritto il tifo organizzato sui social.

L'evento ha radunato tanti supporter viola e qualche turista incuriosito da questa manifestazione avvenuta a pochi passi da piazza Duomo. Un atto di fede e amore, in attesa di riappropriarsi del Franchi e che lo stadio sia pronto, o comunque possa garantire una capienza adeguata, almeno 30mila spettatori, per il centenario in programma il prossimo anno. Lo scrive il Corriere dello Sport.