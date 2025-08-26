CorFio su Fagioli: “Nicolò centrale per Pioli, ma gioca troppo arretrato”

Il Corriere Fiorentino riflette sulla posizione in campo di Fagioli

Redazione VN 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 07:40)

La partita tra Cagliari e Fiorentina è stata segnata dalla mancanza di ritmo e fluidità nella manovra, come evidenziato dal tecnico Pioli. La squadra ha fatto circolare poco e male il pallone, con movimenti lenti e tempi sbagliati, e le difficoltà sono emerse soprattutto a centrocampo. In questo contesto il peso della regia è ricaduto quasi interamente su Nicolò Fagioli, chiamato a gestire gran parte delle trame viola nonostante la sua esperienza in Serie A sia ancora limitata.

I numeri confermano il ruolo centrale del regista ex Juventus: contro il Cagliari ha tentato 73 passaggi, pari al 15% del totale della squadra, con 66 riusciti, ben sopra la sua media carriera. Le sue prestazioni ricordano quelle già registrate nella scorsa stagione contro Udinese e Venezia, quando era affiancato da Richardson e Mandragora. A Cagliari, invece, dietro di lui i dati dei compagni (Pongracic 67, Sohm 40, Ndour 25 e Mandragora 21) mostrano una distribuzione meno equilibrata, con il gioco viola fortemente dipendente dalle sue scelte.

La posizione più arretrata di Fagioli, senza Cataldi a supporto, ha fatto emergere limiti nella capacità di avvicinare la squadra all’area offensiva: dei suoi 82 tocchi, ben 51 sono arrivati nella zona centrale del campo e solo 13 nell’ultimo terzo, segnale di una regia confinata lontano dalla porta. Questo arretramento ha comportato un aumento dei passaggi medi (36 contro i soliti 22.3), ma ha messo in luce la difficoltà dei trequartisti a dare sbocchi concreti, con Kean che ha toccato appena sei palloni. Il progetto tattico della Fiorentina appare in evoluzione, ma necessita ancora di rodaggio per trasformare la centralità di Fagioli in un motore efficace della manovra. Lo scrive il Corriere Fiorentino.