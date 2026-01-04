Quando arriva Fabio Paratici? Firenze freme aspettando il nuovo dirigente, ma la Nazione ci tiene a sottolineare come l'ex Juventus sia in contatto giornalmente con Goretti e Ferrari per monitorare la situazione al Viola Park:
Colloqui fitti Paratici-Goretti. L’ex Juve sa tutto sullo spogliatoio viola
La Nazione su Fabio Paratici
In ogni caso quella di oggi contro il Sunderland sarà la sua ultima partita da Head of Football del Tottenham. Non è un mistero che Paratici sia però al lavoro già da giorni per la Fiorentina. L'operazione legata all'arrivo dell'israeliano Solomon ha sostanzialmente confermato il suo coinvolgimento. Paratici sa bene che il tempo è prezioso e che in questo momento ne ha davvero pochissimo a disposizione. Molto fitti i confronti con il Ds Goretti anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Paratici ha già ben chiara la situazione dello spogliatoio viola. Il tempo di sbarcare al Viola Park e sarà tempo di prendere decisioni una dopo l'altra per dare il via all'annunciata rivoluzione invernale.
