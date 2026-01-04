Viola News
La Nazione

Colloqui fitti Paratici-Goretti. L’ex Juve sa tutto sullo spogliatoio viola

Redazione VN

Quando arriva Fabio Paratici? Firenze freme aspettando il nuovo dirigente, ma la Nazione ci tiene a sottolineare come l'ex Juventus sia in contatto giornalmente con Goretti e Ferrari per monitorare la situazione al Viola Park:

In ogni caso quella di oggi contro il Sunderland sarà la sua ultima partita da Head of Football del Tottenham. Non è un mistero che Paratici sia però al lavoro già da giorni per la Fiorentina. L'operazione legata all'arrivo dell'israeliano Solomon ha sostanzialmente confermato il suo coinvolgimento. Paratici sa bene che il tempo è prezioso e che in questo momento ne ha davvero pochissimo a disposizione. Molto fitti i confronti con il Ds Goretti anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Paratici ha già ben chiara la situazione dello spogliatoio viola. Il tempo di sbarcare al Viola Park e sarà tempo di prendere decisioni una dopo l'altra per dare il via all'annunciata rivoluzione invernale.

