L’equilibrio sarà il principio guida della Fiorentina contro il Napoli. Vanoli, ancora impegnato a conoscere un gruppo profondamente rinnovato, dovrebbe confermare quasi interamente la formazione che ha battuto il Venezia. Nonostante le buone indicazioni arrivate dalla Coppa Italia, il tecnico preferisce affidarsi alle certezze già acquisite, rinviando eventuali esperimenti alla lunga sosta per le Nazionali.

Atta e Dragusin sono pienamente recuperati e candidati a partire titolari. Davanti a De Gea dovrebbero giocare Jimenez, Dragusin, Ranieri e Viery, mentre Valdepeñas dovrà ancora attendere la propria occasione. Nel 4-2-3-1, Fagioli e Ndour formeranno la coppia di centrocampo, con Atta al centro della trequarti e Mastantuono e Njie sulle fasce. Gonçalves e Gnonto saranno invece preziose alternative nella ripresa.

L’unico vero dubbio riguarda il centravanti. Pellegrino arriva da tre gol consecutivi ed è in grande fiducia, ma Beto sembra favorito per partire dall’inizio grazie alla maggiore freschezza e al lavoro fisico che può garantire contro la difesa del Napoli. L’argentino dovrebbe quindi cominciare dalla panchina, pronto a entrare durante la gara e provare a lasciare ancora il segno. Lo scrive la Nazione.