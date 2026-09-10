Paolo Vanoli potrebbe invertire le gerarchie in attacco con Beto favorito su Pellegrino
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Beto potrebbe ribaltare le gerarchie, dopo essere partito sempre indietro rispetto a Mateo Pellegrino. L'ex Everton possiede delle caratteristiche che Vanoli richiede al suo centravanti: presenza fisica, capacità di attaccare lo spazio, corsa, profondità e disponibilità al duello. Infatti, fu proprio Beto il giocatore richiesto da Vanoli a Cairo nel gennaio 2025 dopo l'infortunio di Zapata.
Con l'ex Torino le gerarchie sono azzerate e non sorprenderebbe vedere Beto già dal primo minuto contro il Venezia al Penzo, anche se il ballottaggio resterà aperto fino alla rifinitura. Vanoli potrebbe affidarsi a lui per scuotere l'attacco.
D'altronde nella carriere di Vanoli l'attaccante di struttura è sempre stato una prerogativa: nella stagione 2023/24 a Venezia con Joael Ponhjanpalo; al Torino con Duvn Zapata; all Fiorentina con Moise Kean. Lo scrive La Nazione.
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