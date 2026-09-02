Entusiasmo travolgente e tanta voglia di rimettersi subito in gioco nel campionato italiano. Dopo l'ufficialità dell'operazione chiusa con l'Everton, Beto si è presentato ufficialmente ai canali del club gigliato. L'attaccante portoghese ex Udinese non ha nascosto la felicità per il suo ritorno in Serie A con la maglia della Fiorentina.

"Grazie mille, volevo tornare in Serie A e voglio iniziare subito"

Le prime battute del nuovo centravanti viola sprizzano carica da tutti i pori: "Sono molto contento di essere qui. È un club storico, per me è un grande orgoglio e voglio cominciare subito. Sono stato in Inghilterra, ma in Serie A sono stato molto felice e per questo volevo tornare. Non vedo l'ora di scendere in campo".

"L'appartenenza dei tifosi è incredibile, devo essere pronto"

Beto ha poi commentato la passione del pubblico fiorentino e la conoscenza dei suoi nuovi compagni di squadra: "Non li conoscevo di persona, ma li ho visti giocare molto spesso in tv. Per me è sempre un vantaggio giocare per un club che ha tifosi così passionali. Il senso di appartenenza che la città e i tifosi hanno con la squadra è semplicemente incredibile: devo solo essere pronto a dare tutto".

L'impatto con la nuova casa: "Viola Park? Il miglior centro mai visto"

In chiusura, il centravanti lusitano ha espresso parole di assoluta meraviglia per la sua visita alle strutture del centro sportivo di Bagno a Ripoli: "L'ho girato ieri ed è incredibile. È il miglior centro d'allenamento in cui sia mai stato in tutta la mia carriera. Perfetto, semplicemente perfetto".