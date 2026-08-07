Giampaolo Marchini ha parlato al Pentasport di Radio Bruno. Il suo commento al mercato:

"Questo è ancora calcio d'agosto, è difficile dare una valutazione complessiva visto il mercato aperto. Sta nascendo una Fiorentina interessante. Al di là di tutte le difficoltà della pre-season, si vede già la mano di Grosso. I suoi concetti sembrano già chiari. Il centrocampo riempie di più gli occhi, ma vedo anche un Dragusin già pardone del reparto. I nuovi arrivi sono giocatori che hanno qualcosa di importante, soprattutto quelli che arrivano dal Real, come Valdepenas. Di lui mi è poaciuto l'atteggiamento, la voglia di rischiare.

Il clima: "Mi aspetto una squadra propositiva. Il centrocampo ha qualità per tenere un possesso palla propositvo, con l'idea di andare in avanti. Mi aspetto uno stile come quello del Sassuolo, però con tante frecce nell'arco in più. A me degli esuberi interessa il giusto, saranno problemi di Paratici e dei direttori. Era da tempo che non si vedevano i tifosi accogliere un giocatore a Peretola. L'entusiasmo lo capisco, ma spesso non si è mai contenti a Firenze. Non si può pensare di avere il freno a mano tirato nei panni del tifoso, anche dopo un'annata da dimenticare. La fiamma del tifo non va spenta, ma va alimentata, soprattutto per la squadra. Grosso non ha ingabbiato la squadra in moduli nelle sue parole. Qualcosina manca davanti, anche legato al futuro di Piccoli. Per Piccoli rimanere qui non sarebbe semplice, credo che cambiare aria sia la soluzione giusta"