“L’urlaccio” di Mandragora scuote la Fiorentina e indica la via per gli ottavi

Dopo un primo tempo complicato nel "freezer" dello stadio Miejski, dove è servito un "urlaccio" di Mandragora per svegliare la squadra, la Viola ha dilagato nella ripresa . Al 39' l'ex centrocampista del Torino chiama il pressing in avanti con la stessa foga di Vanoli , fin lì indiavolato ma poco ascoltato, e la squadra dopo aver recuperato palla trova la prima vera occasione del match con un tiro di piatto di Fabbian. Un richiamo da leader vero, capace di svegliare i compagni e richiamarli alla massima attenzione .

Nella ripresa, la Fiorentina accelera e "rimette al suo posto" uno Jagiellonia modesto. Ranieri, con la fascia da capitano, ha sbloccato il match di testa; Mandragora ha raddoppiato con una punizione splendida e nel finale Piccoli ha trovato fiducia trasformando un rigore. Una vittoria firmata dai senatori, gli unici superstiti del gruppo che iniziò il percorso europeo tre anni fa. Lo riporta la Gazzetta dello Sport