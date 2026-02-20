L'edizione odierna de La Repubblica celebra una missione compiuta con estrema professionalità dalla Fiorentina di Vanoli. In una notte polacca caratterizzata da un clima proibitivo (-7 gradial fischio d'inizio) e un campo in condizioni precarie, la squadra viola non ha solo vinto, ma ha dato una prova di maturità collettiva.
Repubblica: “La vittoria della vecchia guardia. Lezzerini, che bella storia”
Una vittoria (0-3) che indirizza la qualificazione in vista del ritorno, con rotazioni e gestioni delle forze propedeutiche al campionato. Dopo un primo tempo di studio e gestione, la ripresa è stata un monologo viola. I protagonisti principali nel momento del bisogno sono stati quelli della vecchia guardia: Mandragora, Ranieri, ma anche Gosens e l'esperto Lezzerini, titolare in maglia viola dopo ben nove anni e mezzo e un clean sheet celebrato con calore da tutto il gruppo. Bello anche il sigillo finale arrivato da Piccoli, glaciale dal dischetto dopo essersi procurato lui stesso il rigore.
Da domani la testa sarà solamente al Pisa, ma la Conference ha nuovamente portato gioia e speranza in un momento molto delicato.
