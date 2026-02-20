Repubblica: “La vittoria della vecchia guardia. Lezzerini, che bella storia”

L'edizione odierna de La Repubblica celebra una missione compiuta con estrema professionalità dalla Fiorentina di Vanoli . In una notte polacca caratterizzata da un clima proibitivo ( -7 gradi al fischio d'inizio ) e un campo in condizioni precarie, la squadra viola non ha solo vinto, ma ha dato una prova di maturità collettiva.

Una vittoria (0-3) che indirizza la qualificazione in vista del ritorno, con rotazioni e gestioni delle forze propedeutiche al campionato. Dopo un primo tempo di studio e gestione, la ripresa è stata un monologo viola. I protagonisti principali nel momento del bisogno sono stati quelli della vecchia guardia: Mandragora, Ranieri, ma anche Gosens e l'esperto Lezzerini, titolare in maglia viola dopo ben nove anni e mezzo e un clean sheet celebrato con calore da tutto il gruppo. Bello anche il sigillo finale arrivato da Piccoli, glaciale dal dischetto dopo essersi procurato lui stesso il rigore.