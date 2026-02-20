Via ansie e timori, CorFio: “Fiorentina ora con testa e compattezza”

La Fiorentina ha finalmente preso le sembianze di Paolo Vanoli?

Redazione VN 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 09:10)

L’Europa, in una stagione complicata in Serie A, portava ansie e timori. Conference o non Conference, il dubbio era come la Fiorentina avrebbe affrontato l’impegno europeo. La risposta è arrivata dal campo, convincente e perentoria.

Nonostante un undici rimaneggiato - senza cinque titolari e con nove Primavera in panchina - la Fiorentina ha mostrato testa e compattezza. Lo Jagiellonia, privo per squalifica dei propri uomini chiave, non ha potuto opporre resistenza. La prima frazione, fredda e su un terreno imperfetto, ha visto i padroni di casa avere il pallino, ma senza creare reali pericoli. Fabbian ci ha provato, ma il portiere Abramovicz ha risposto presente.

Nel secondo tempo, la squadra di Vanoli ha accelerato. Ranieri sblocca al 53’ con un colpo di testa su un intervento goffo del portiere, Mandragora firma lo 0-2 da punizione al 66’ e Piccoli chiude i conti su rigore all’81’. Minimo sforzo, massima resa, con il morale alto e continuità dopo il successo di Como.

Giovedì il ritorno al Franchi, ma già ora la mente viola è al derby di lunedì con il Pisa, sfida decisiva per la salvezza. Lo scrive il Corriere Fiorentino.