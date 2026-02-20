Il rebus portiere accompagna il Pisa fino all’ultimo: Semper continua a fare i conti con un’infiammazione al ginocchio, mentre Scuffet, out per stiramento, salterà sicuramente il derby con la Fiorentina. Se anche Semper non dovesse farcela, toccherà ancora a Nicolas, come contro il Milan.
Hjljemark e la trappola anti-Fiorentina, CorSport: "Inediti ritocchi al modulo"
news viola
Hjljemark e la trappola anti-Fiorentina, CorSport: “Inediti ritocchi al modulo”
Il Corriere dello Sport fa il punto sull'infermeria sul modulo del Pisa in vista del derby di lunedì contro la Fiorentina
Hjljemark valuta possibili ritocchi al modulo: in un 3-5-2 Iling potrebbe partire da esterno sinistro, con Aebischer davanti alla difesa e Loyola e Akinsamiro mezzali con licenza di spingere.
Intanto la prevendita per i tifosi nerazzurri è andata a ruba: i 300 tagliandi riservati ai possessori di tessera del tifoso sono stati esauriti in pochi minuti.
