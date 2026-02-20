Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Hjljemark e la trappola anti-Fiorentina, CorSport: “Inediti ritocchi al modulo”

news viola

Hjljemark e la trappola anti-Fiorentina, CorSport: “Inediti ritocchi al modulo”

Oscar Hiljemark
Il Corriere dello Sport fa il punto sull'infermeria sul modulo del Pisa in vista del derby di lunedì contro la Fiorentina
Redazione VN

Il rebus portiere accompagna il Pisa fino all’ultimo: Semper continua a fare i conti con un’infiammazione al ginocchio, mentre Scuffet, out per stiramento, salterà sicuramente il derby con la Fiorentina. Se anche Semper non dovesse farcela, toccherà ancora a Nicolas, come contro il Milan.

Hjljemark valuta possibili ritocchi al modulo: in un 3-5-2 Iling potrebbe partire da esterno sinistro, con Aebischer davanti alla difesa e Loyola e Akinsamiro mezzali con licenza di spingere.

Intanto la prevendita per i tifosi nerazzurri è andata a ruba: i 300 tagliandi riservati ai possessori di tessera del tifoso sono stati esauriti in pochi minuti.

Leggi anche
Titoli viola: “Viola hot”, “Tre squilli d’Europa”
La moViola: Gishamer, quanti errori sui cartellini! Fazzini graziato due volte

© RIPRODUZIONE RISERVATA