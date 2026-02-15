La moViola: rigore su Mandragora netto. Parisi, brutta scena: meritava il giallo

IL CORRIERE DELLO SPORT 7: Gara complessa per Marchetti, piena di episodi, ancor di più di nervosismo (vedi soprattutto lato Como): l’arbitro di Ostia Lido, però, la dirige bene, senza eccedere con i falli (26 falli fischiati sono accettabili per un match così), 4 gialli e un rosso (più quello di Vanoli). Corrette tutte le decisioni area, buona collaborazione con gli assistenti (è il n. 2, Politi di Lecce, a suggerire il secondo giallo per Morata), che sia la gara della svolta? Indiscutibile il rigore assegnato alla Fiorentina: Perrone calcia Mandragora, che gli ha spostato il pallone davanti. Il Como si lamenta, sbaglia: Harrison marca da dietro Douvikas che va giù in area. Marchetti fa segno che si è buttato, ha ragione: con la gamba sinistra, aggancia l’avversario mettendola all’indietro e poi si butta in avanti. Ramon chiede un fallo di mano di Madragora: il tocco sul braccio sinistro c’è, ma è in marcatura sull’avversario, non c’è punibilità. Parisi crolla dopo che Addai gli ha appoggiato appena una mano sul costato: brutta scena, meritava il giallo. Lo stesso meriterebbe Moreno (mano appoggiata da Piccoli, per sua fortuna si riprende subito). Morata reagisce su Ranieri dopo essere andato giù facilmente a pallone lontano: corretto il secondo giallo.