Lo United lo rimpiange, la Spagna lo elogia: De Gea fa il giro del mondo

David De Gea si è imposto come uno dei protagonisti assoluti della stagione della Fiorentina, diventando simbolo di affidabilità e carisma. I numeri certificano il suo straordinario rendimento: con una percentuale di parate del 78,6% (42 interventi riusciti su 56 tiri subiti), è il miglior portiere del campionato. Questo ha attirato l’attenzione anche all’estero, con media inglesi come The Sun che rimpiangono la scelta del Manchester United di lasciarlo andare, sottolineando i problemi attuali di Onana.