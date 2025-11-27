La regia viola è un rompicapo. Chi ha provato a risolverlo ha sempre fallito

La regia è un altro dei problemi della mancanza di risultati della Fiorentina. Nessuno è ancora riuscito a far girare la squadra

Redazione VN 27 novembre 2025 (modifica il 27 novembre 2025 | 10:40)

La regia della Fiorentina è l'ennesimo rompicapo di una stagione tutta al contrario. Chi ha provato a far girare la squadra ha sempre fallito. Stasera toccherà nuovamente a Nicolussi Caviglia piazzarsi in mezzo al campo e dettare i tempi di gioco.

Vanoli dopo la gara con la Juventus ha parlato proprio della mancanza di coraggio nel forzare qualche giocata difficile, per creare maggiori difficoltà agli avversari. All'inizio della stagione il titolare indiscusso nel ruolo di play era Fagioli, almeno nell'idea di Pioli. Nei fatti però la cosa non ha funzionato e l'incombenza è passata sulle spalle di Nicolussi Caviglia con risultati altrettanto negativi in termini di prestazioni. Anche Mandragora ha passato qualche minuto in mezzo al campo, ma senza grandi risultati, visto la predisposizione all'inserimento e al tiro da fuori che soltanto una mezzala può avere con continuità.

Con la Juventus, Paolo Vanoli è tornato indietro, schierando Fagioli da mediano e facendogli i complimenti nel finale, soprattutto per il sacrificio mostrato nella corsa, ma ribadendo che il ruolo naturale dell'ex Juventus rimane un altro. Stasera, invece, toccherà nuovamente a Nicolussi Caviglia gestire i tempi del gioco viola. Questa alternanza potrebbe durare nel tempo, almeno che Vanoli non decida di cambiare sistema di gioco, oppure, ed è la speranza di tutti, l'ex Venezia non inizi a far girare la squadra come richiesto dal tecnico viola. Lo riporta La Repubblica