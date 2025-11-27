Kean sorride anche fuori dal campo: chi è la nuova fiamma di Moise

Il nuovo volto vicino a Moise Kean

Redazione VN 27 novembre 2025 (modifica il 27 novembre 2025 | 10:14)

Moise Kean ha mostrato una nuova energia nella sfida contro la Juventus, in attesa di ritrovare il gol. In campo sembra in crescita e parallelamente porta avanti anche la sua attività musicale. Non solo: l’attaccante della Fiorentina e della Nazionale sarebbe tornato anche a sorridere nella vita privata.

Il centravanti, da sempre molto riservato, non ha lasciato indizi sui social, se non un semplice “follow” al profilo Instagram di Virginia Stablum, che secondo il Corriere del Trentino e diversi blogger specializzati sarebbe la sua nuova fiamma. Nessuno scatto insieme, solo indiscrezioni rilanciate dalle piattaforme dedicate al gossip.

Virginia Stablum, quasi mezzo milione di follower su Instagram, è modella e influencer affermata. Ha conquistato il grande pubblico nel 2018 partecipando a Uomini e Donne e nel 2022 ha vinto il titolo di Miss Universe Italy. Nata a Trento nel 1998, con origini afro-germaniche (madre tedesca, padre nigeriano), parla quattro lingue e utilizza i social per sostenere tematiche legate all’emancipazione femminile.

Molto più protetta, invece, la sfera personale di Kean. Fino all’autunno 2024 risultava legato a Nif Brascia, ragazza di origini thailandesi che nel 2023 lo ha reso padre del piccolo Marley, spesso visto giocare a pallone col papà al Viola Park.