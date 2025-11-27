Ci sarà tempo di emozionarsi per questo debutto da allenatore a 53 anni nelle coppe europee. Ma non adesso. La priorità per Paolo Vanoli -scrive Tuttosport - è far uscire la Fiorentina dal tunnel e la sfida di Conference League stasera al Franchi con l’AEK Atene può rivelarsi un passo avanti. «Questa mia prima volta è uno step importante per me e la carriera, ma la situazione non mi permette di pensarci più di tanto».
tuttosport
TS: Vanoli, viola fuori dal tunnel. Non c’è tempo di emozionarsi al debutto
Far uscire la Fiorentina dal tunnel è l'unico pensiero di Vanoli per il suo esordio nelle coppe europee a 53 anni, contro l’AEK Atene
«Mi godrò tutto quando mi guarderò indietro, ora dobbiamo pensare a venirne fuori, oltre al cuore e al sacrificio bisogna dare in più sul piano della qualità e dell’aspetto tattico». L’invito, spiega, è rivolto in particolare a Gudmundssone a quei giocatori di maggiore esperienza. «Sono loro che devono dare di più, mi aspetto che trascinino la squadra».
