TS: Vanoli, viola fuori dal tunnel. Non c’è tempo di emozionarsi al debutto

Ci sarà tempo di emozionarsi per questo debutto da allenatore a 53 anni nelle coppe europee. Ma non adesso. La priorità per Paolo Vanoli -scrive Tuttosport - è far uscire la Fiorentina dal tunnel e la sfida di Conference League stasera al Franchi con l’AEK Atene può rivelarsi un passo avanti. «Questa mia prima volta è uno step importante per me e la carriera, ma la situazione non mi permette di pensarci più di tanto».