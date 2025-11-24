CorFio: “L’inspiegabile scetticismo intorno a Rolando Mandragora”

Mandragora sempre più fondamentale

Redazione VN 24 novembre 2025 (modifica il 24 novembre 2025 | 09:10)

Rolando Mandragora, spesso indicato come simbolo dei limiti del centrocampo viola, si sta invece rivelando uno dei giocatori più importanti della Fiorentina. Con il gol segnato alla Juventus ha raggiunto quota dieci reti nel 2025, confermandosi decisivo prima con Palladino e ora con Vanoli. Il suo contributo è particolarmente prezioso in una Serie A in cui i centrocampisti goleador sono rari, e il suo arrivo a Firenze nel 2022, per una decina di milioni, si sta dimostrando un investimento più che riuscito.

Oltre ai gol, Mandragora è diventato un punto di riferimentotecnico e caratteriale per la squadra, grazie anche a un tiro dalla distanza che nessun altro in rosa possiede. Dei 22 gol segnati dalla Fiorentina tra campionato e Conference, tre portano la sua firma, rendendolo il secondo miglior marcatore stagionale. In Europa il suo apporto è ancora più significativo: con 40 presenze in Conference, 8 reti e 4 assist, è uno dei giocatori più determinanti della competizione, un patrimonio fondamentale per la ripartenza voluta da Vanoli. E pensare che la stagione era iniziata in salita per un infortunio che aveva condizionato la preparazione estiva.

Il gol contro la Juventus, un missile da lontanissimo, ha restituito fiducia all’ambiente e ha confermato Mandragora come leader della squadra, proprio come già accaduto nel 3-0 ai bianconeri costato la panchina a Thiago Motta. Pur restando qualche scetticismo esterno, all’interno del club la fiducia in lui è totale: la Fiorentina ha già raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto, segnale che il centrocampista è considerato centrale nella risalita della squadra e nella gestione delle pressioni legate alla bassa classifica. Lo scrive il Corriere Fiorentino.