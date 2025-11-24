CorSport: “I 2 appunti di Paolo Vanoli per far sbloccare Moise Kean”

La Fiorentina si affida a Moise Kean. L'attaccante viola trascina la squadra di Paolo Vanoli che adesso deve risolvere 2 "limiti" per il futuro della stagione. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:
Non ha segnato contro la Juventus, «ma ha giocato da campione», ha sottolineato lo stesso Vanoli elogiandone l’atteggiamento più del rendimento. Il numero 20 viola ha impegnato da solo la difesa di Spalletti, ha cercato e occupato spazi laddove li vedeva, ha colpito una traversa che è sempre lì che traballa, ha chiamato a raccolta il pubblico quando il pallone arrivava dalle parti dell’area bianconera. Capobranco e capopopolo di una Fiorentina che sta cercando di uscire da una situazione inimmaginabile e difficile, molto difficile. Per questo, tra i tanti e vari appunti di viaggio che stanno accompagnando il tecnico varesino nel suo viaggio all’interno del mondo viola per cercare di rovesciarlo, ce n’è uno che occupa un posto preminente nella lista: servire bene il centravanti classe 2000 e trovare il compagno giusto d'attacco. Sono due esigenze combinate insieme al centro del programma di lavoro da risolvere in fretta: la Fiorentina dipende da Kean.
