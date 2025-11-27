Nazione: “Vanoli ha in mente 6 cambi per la sfida contro l’AEK Atene”

Nazione sul turnover

Redazione VN 27 novembre 2025 (modifica il 27 novembre 2025 | 10:45)

Paolo Vanoli lo aveva anticipato chiaramente in conferenza stampa: contro l’AEK Atene sarebbe stata l’occasione per vedere all’opera diversi giocatori. La Fiorentina infatti scenderà in campo con una formazione molto rivisitata rispetto a quella vista contro la Juventus. Almeno sei i cambi — forse addirittura otto — nell’undici titolare. Una scelta che permette al tecnico di testare l’intera rosa e, allo stesso tempo, preservare alcuni elementi chiave in vista della delicata sfida di domenica a Bergamo contro l’Atalanta.

Tra le certezze ci sono De Gea in porta e Dzeko in attacco, entrambi confermati direttamente da Vanoli. In difesa, accanto a Pablo Marì, dovrebbero ritrovarsi Comuzzo e capitan Ranieri, mentre in mezzo al campo Nicolussi Caviglia sarà il regista, affiancato da Ndour e Fazzini. Sugli esterni spazio quasi obbligato a Fortini a destra e Parisi a sinistra, vista l’emergenza che ha colpito gli esterni nelle ultime settimane.

In avanti, al fianco di Dzeko, il favorito è Gudmundsson, mentre Piccoli dovrebbe recuperare per la gara di domenica. Quanto agli infortunati, il puntodel Dott. Pengue, responsabile sanitario, chiarisce che sia Dodò sia Gosens non avranno tempi lunghi di recupero, ma difficilmente saranno disponibili per la trasferta contro l’Atalanta. La partita con l’AEK - scrive la Nazione - diventa così un banco di prova per molti interpreti e un passaggio fondamentale nella costruzione del nuovo ciclo viola.