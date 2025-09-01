"Un altro punto, buono per muovere la classifica e restare imbattuti all’inizio della stagione, un altro punto però frutto di una prestazione discontinua, con un gioco poco fluido, qualche occasione gettata, ma anche due salvataggi importanti di De Gea per conservare lo 0-0." Inizia così il pezzo di analisi de La Repubblica sulla gara pareggiata ieri dalla Fiorentina contro il Torino.
La partita di ieri ha palesato tutte le difficoltà viola. Pochi sorrisi e zero gioco
L'appuntamento con la prima vittoria in campionato è nuovamente fallito, dopo l'1-1 di Cagliari è arrivata un'altra x sul tabellino viola. Il match contro i granata ha palesato tutte le difficoltà di inizio stagione, ma dove si è visto anche qualche traccia della squadra che dovrà essere tra due settimane, dopo la sosta.
Pioli esce dal primo mini ciclo con due punti, un bottino uguale allo scorso anno alla medesima giornata, ma inferiore alle attese di una squadra costruita per partire forte e prendere, con le vittorie, l’entusiasmo giusto per un bel campionato. La vera novità di formazione è Piccoli, alla prima convocazione e subito titolare accanto a Kean in attacco con Gudmundsson alle loro spalle. Per il resto lo 0-0 con cui si archivia la partita non regala particolari sorrisi a Pioli.
Oggi l’ultimo giorno di mercato, con occhi più sulle uscite che sulle entrate, nonostante l’accostamento a Dani Ceballos del Real Madrid. Da qui alle 20, orario di stop alle trattative, la Fiorentina cercherà di piazzare i giocatori in esubero, dopo le cessioni di ieri di Bianco al Paok Salonicco e di Ikoné al Paris Fc per tre milioni di euro. Resterà in viola Comuzzo.
