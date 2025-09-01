Gazzetta: “Bel Toro, De Gea il campione di sempre. Salva la Fiorentina di Pioli”

Serve qualità, serve anche provare a convincere il ragazzo che deve prendersi l'occasione, meritarsi la fiducia, e il serbo convince sia come attenzione tattica, sia per qualche idea profonda. Da quella parte ha Vlasic come interlocutore ma il Toro sfrutta poco quell'asse, perché riparte quasi sempre con il lancio lungo su Casadei e poi sviluppa i tentativi a destra.