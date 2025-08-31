Robin Gosens, difensore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le parole in conferenza stampa:
Gosens (c.s.): “Siamo delusi, ma pareggio giusto. Non c’era fallo, ma Kean… “
Se non sei in grado di fare gol meglio fare un punto. Sono rimasto deluso, per il pareggio è giusto. Non è sbagliato essere delusi dopo il pareggio, il segnale è che vogliamo vincere queste gare. Noi non abbiamo creato tanto, il Toro sì. Ci portiamo a casa il punto, però stiamo lavorando bene. Adesso aspetta noi vincere, la squadra c'è. Modulo? Facciamo quello che dice Pioli, io mi esprimo meglio a 5° visto la fase di spinta maggiore. Anche l'anno scorso mi sono adattato, ma adesso il modulo non conta. Fallo sul gol sbagliato da Kean? Secondo me non era fallo, anche Ranieri me l'ha confermato. Il calcio è questo, ormai il gol non me l'hanno dato. Si parla del nulla. Il gruppo? Con tanti ci dobbiamo ancora conoscere. Possiamo adattare 2-3 moduli diversi. Oggi abbiamo gestito bene i palloni in attacco. Siamo una grande squadra, il gioco arriverà.
