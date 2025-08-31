CorSport: “L’arrivo di Lamptey non implica la cessione di Parisi. Manca poco… “

Siamo ai dettagli per Tariq Lamptey, terzino destro classe 2000 in forza al Brighton. Il giocatore è pronto a vestire la maglia viola per una cifra vicina ai 6 milioni di euro più bonus. Operazione a titolo definitivo.

Gli inglesi non hanno opposto resistenza, anche perché in possesso di un contratto della durata di un solo anno. Lamptey si legherà alla Fiorentina fino al 2029. Dall’altra parte è tutto pronto per il prolungamento annuale di Fabiano Parisi. Il giocatore firmerà un contratto valido fino al 2029, e se poi ce ne saranno i presupposti verrà girato in prestito a un altro club.