Gazzetta: “Il rosso in Conference una leggerezza del passato, Kean pensa al futuro”

Gazzetta commenta il rinnovo di Moise Kean con la Fiorentina

Redazione VN 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 10:14)

Parlando di matrimoni, quello tra Moise Kean e la Fiorentina si è ufficialmente rafforzato,perché si è arrivati, dopo una lunga trattativa durata mesi, ad un adeguamento dei termini economici. La scadenza rimane sempre quella del 2029, ma la punta della nazionale ha praticamente raddoppiato lo stipendio, passando da 2,2 a 4,5 milioni l'anno che con i bonus possono arrivare a 5.

Inoltre nel precedente contratto c'era una clausola liberatoria da 52 milioni(valida dal primo al 15 luglio) che non è stata eliminata, ma è stata ritoccata a 62. Tra il giocatore e il presidente Rocco Commisso c'è stato uno scambio di parole affettuose.«Ringrazio il presidente e tutta la dirigenza per l'affetto e il supporto che mi hanno sempre dimostrato dal mio arrivo a Firenze.

Tutti hanno creduto in me e non potevo deludere tutta questa fiducia» ha scritto il giocatore. «Abbiamo spiegato a Moise quanto eravamo contenti di lui e delle sue prestazioni. Abbiamo lavorato, facendo anche importanti sforzi economici per continuare ad averlo in maglia viola, sono molto contento di questa scelta», ha detto Commisso. Kean da bambino era stato anche granata, prima di passare alla Juve. Torino è il posto dei suoi ricordi, ma a Firenze sta procedendo verso una maturazione completa che può far felice anche la Nazionale di Rino Gattuso.

In viola ha segnato 25 gol in 46 partite, è cresciuto dal punto di vista tattico e anche nell'utilizzo del fisico nei duelli con i difensori in zona gol, oltre a sapere far rendere al meglio la qualità nelle conclusioni. In questa stagione non ha ancora segnato, e se nell'espulsione nei preliminari di Conference si sono riviste alcune leggerezze del passato, Kean anche con la firma sul nuovo contratto dimostra di voler guardare solo al futuro. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.