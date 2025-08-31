DE GEA 7: con il petto in uscita dice di no a Casadei, ritrovatosi solo davanti al portiere spagnolo. Spedisce alto un tiro di Simeone da distanza ravvicinata, miracolo. La Fiorentina rimane a galla nel primo tempo grazie a lui.
Torino-Fiorentina, pagelle VN: De Gea e poco altro. Tanta confusione, gioco lontano
Ecco le nostre pagelle dopo il pareggio della Fiorentina di Pioli contro il Torino di Baroni
SOHM 5: fa di tutto per prendere l'ammonizione e dopo 3 falli in 10 minuti ci riesce. Prima viene richiamato da Mandragora, poi da Gudmundsson, segno dell'interpretazione confusionale del ruolo. Al 27' colloquio con Pioli, ma pochi secondi dopo altro fallo del centrocampista. La reazione dell'allenatore viola è facilmente intuibile. Morale? Cambio al 45'.
