Gazzetta su Kean: “L’arbitro lo salva da una figuraccia. Meglio Piccoli”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla prestazione di Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina, fresco di rinnovo, non è riuscito a incidere, "rubando" un gol a Gosens sbagliandolo clamorosamente. L'arbitro, per fortuna di tutti, fischia fallo:
Non esaltante la prestazione di Moise Kean a Torino
La chance migliore del primo tempo sgorga da un contropiede (bravo Israel su Piccoli), nella ripresa c'è anche un salvataggio di Kean nella porta del Toro quando stava entrare un colpo di testa di Gosens, ma l'arbitro ha poi fischiato un fallo, salvando l'azzurro dalla figuraccia. La sua partita rimane comunque troppo confusa, si intestardisce a volte tirando da lontanissimo, oppure manca il dialogo con i due colleghi: meglio il debuttante Piccoli, generoso ma non incisivo Gudmundsson. Il tridente viola deve crescere.
