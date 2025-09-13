La Nazione: “Nicolussi o Sohm? Piccoli spera, ma Pioli potrebbe preferire Dzeko”

Dzeko verso la titolarità

Redazione VN 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 06:23)

Lo stadio Franchisi prepara a una grande serata con oltre 21.000 tifosi pronti a sostenere la Fiorentina nella sfida contro il Napolidi Antonio Conte. L’atmosfera si annuncia carica e la città risponde con entusiasmo all’appuntamento, desiderosa di spingere Kean e compagni verso un’impresa. Di fronte ci sarà una squadra che fa paura per qualità e solidità, arricchita dall’arrivo di De Bruyne e da un centrocampo che rivaleggia con le grandi d’Europa.

In casa viola restano da sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Pioli dovrà scegliere se affidarsi alla regia di Nicolussi Caviglia o alla fisicità di Sohm, mentre resta da capire se Gudmundssonriuscirà a recuperare almeno per la panchina. Per il resto la difesa con Comuzzo, Pongracic e Ranieri appare definita, così come gli esterni Dodo e Gosens e la mediana composta da Fagioli e Mandragora.

Il vero enigma è in attacco. Kean, galvanizzato dalla doppietta in Nazionale, è certo di una maglia da titolare, ma resta da individuare il partner ideale. Piccoli ci spera, ma la candidatura di Dzeko è sempre più forte, grazie all’esperienza e al recente stato di forma mostrato con la Bosnia. La gara col Napoli diventa così un’occasione cruciale: dopo i pareggi con Cagliari e Torino, la Fiorentina vuole dare una svolta al campionato e trasformare questa sfida in un trampolino per rilanciare ambizioni e fiducia. Lo riporta la Nazione.