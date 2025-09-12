Antonio Conte può contare sul rientro di tutti i giocatori dalle rispettive nazionali. E' rientrato anche Anguissa dopo l’impegno con il Camerun e ha svolto un lavoro personalizzato, utile a smaltire le fatiche e a ritrovare il ritmo, ma da oggi tornerà a disposizione per le prove tattiche. Infatti sarà lui titolare nella sfida contro la Fiorentina assieme a Lobotka, McTominay e De Bruyne, con Politano sulla corsia di destra.
Corriere dello Sport
Napoli, Conte ritrova Anguissa. Ballottaggio Lucca-Hojlund in attacco
La probabile formazione del Napoli in vista della sfida contro la Fiorentina
Davanti, il ballottaggio tra Lucca e Hojlund vede favorito l'italiano per il ruolo di centravanti. In porta Meret resta favorito su Milinkovic-Savic, mentre in difesa le certezze sono Di Lorenzo e Beukema. Per completare la linea a quattro, avanti Juan Jesus rispetto a Buongiorno, mentre sulla sinistra Spinazzola sembra leggermente in vantaggio su Olivera. Lo riporta il Corriere dello Sport.
