Napoli, Conte ritrova Anguissa. Ballottaggio Lucca-Hojlund in attacco

Antonio Conte può contare sul rientro di tutti i giocatori dalle rispettive nazionali. E' rientrato anche Anguissa dopo l’impegno con il Camerun e ha svolto un lavoro personalizzato, utile a smaltire le fatiche e a ritrovare il ritmo, ma da oggi tornerà a disposizione per le prove tattiche. Infatti sarà lui titolare nella sfida contro la Fiorentina assieme a Lobotka, McTominay e De Bruyne, con Politano sulla corsia di destra.