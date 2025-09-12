Morten Frendrupè stato un giocatore accostato alla Fiorentina per mesi e per molte sessioni di mercato. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport,ha commentato il tema delle numerosi voci intorno al suo futuro:
Frendrup e il mercato: “Mai stato condizionato. Ormai ho fatto l’abitudine”
"Il mio calcio è costruito innanzitutto su tre concetti base: poter giocare, stare bene ed essere felice. Nient'altro. Ecco perché oggi posso confermare di essere molto soddisfatto della mia esperienza al Genoa"
SIMBOLO DEL GENOA?
Il mio calcio è costruito innanzitutto su tre concetti base: poter giocare, stare bene ed essere felice. Nient'altro. Ecco perché oggi posso confermare di essere molto soddisfatto della mia esperienza al Genoa. lo leader? Le dico questo: ce ne sono tanti in squadra, e comunque non necessariamente sei un leader perché hai giocato tante partite
VOCI DI MERCATO?
Non ne sono stato condizionato, ho fatto l'abitudine che si possano creare situazioni simili in periodi di mercato. Sono sempre rimasto concentrato e focalizzato sul Genoa
