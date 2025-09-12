Frendrup e il mercato: “Mai stato condizionato. Ormai ho fatto l’abitudine”

"Il mio calcio è costruito innanzitutto su tre concetti base: poter giocare, stare bene ed essere felice. Nient'altro. Ecco perché oggi posso confermare di essere molto soddisfatto della mia esperienza al Genoa"

Morten Frendrupè stato un giocatore accostato alla Fiorentina per mesi e per molte sessioni di mercato. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport,ha commentato il tema delle numerosi voci intorno al suo futuro: