"Quel peso di cui ci siamo liberati": è il titolo del commento di Cosimo Zetti su La Nazione dopo la vittoria della Fiorentina contro il Venezia per 4-2. La squadra viola è salita così a tre punti in campionato.

La svolta buona. Sì, speriamo che si tratti della svolta buona. Perché vincere a Venezia dopo tutto quello che è accaduto non era affatto scontato. Vanoli è riuscito a dare subito la scossa, cercando di sparigliare carte, uomini e tattica, regalandoci identità e compattezza. Niente a che vedere con la Fiorentina di Grosso, tanta cattiveria e tanta imprevedibilità in più. E' come se la squadra si fosse liberata di un peso, come se giocasse più spensierata, con la testa ma anche con le gambe. Mastantuono ha tirato fuori dal cilindro due colpi da biliardo in appena 2 minuti. Roba da fuoriclasse, ma in tutto questo non può che esserci la mano di Vanoli. Mettiamoci dunque alle spalle le polemiche, le ripicche e i veleni. Squadra inallenabile? Balle. Grosso non avrà avuto i giocatori a lui più congeniali, ma il tecnico bravo è quello che riesce a emergere dai dogmi di una visione ristretta e a far rendere al meglio il materiale umano a sua disposizione.